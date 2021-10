Servono punti per una disperata rimonta | le ultime sul Milan da Porto

Advertising

TuttoMercatoWeb : Maldini: 'Servono 9 punti per passare il turno. Assenze? Chi cerca scuse si prepara al ko' - EmilianoViviano : @paolobertolucci @_schiaffino__ Anche perché paolo per quanto lèggerà sia l’intrusione 15 giorni servono per togliere i punti - bintYusuf___ : RT @FraNasato: Maldini a Mediaset: “Per avere delle chance di passaggio del turno servono nove punti e tutto sta a noi. Ballo-Tourè deve gi… - MatteoRonche : Maldini nel pre partita di Porto-Milan: “Servono 9 punti, vogliamo essere coraggiosi” #pianetamilan #portomilan… - teo_acm : RT @FraNasato: Maldini a Mediaset: “Per avere delle chance di passaggio del turno servono nove punti e tutto sta a noi. Ballo-Tourè deve gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Servono punti

LA NAZIONE

Nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, il Milan sfida il Porto in trasferta. Le ultime con l'inviata della Gazzetta, Alessandra Bocci1 A pochi minuti dalla sfida con il Porto, Paolo Maldini ha presentato la gara ai microfoni di Mediaset: 'Non sarà una gara da dentro o fuori, per sperare di passare il turno cinove. Le assenze? non ci snatureremo, ma non sarà facile. Non voglio dare alibi a chi giocherà , abbiamo grandi calciatori e faranno il loro lavoro. Cercando scuse prima della partita ci ...Il dirigente rossonero ha parlato a Mediaset nel prepartita di Porto-Milan e ha spiegato l'importanza della gara in ottica qualificazione.Ecco le parole del dirigente del Milan Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset nel prepartita di Porto Vs Milan ...