Anche le elezioni per Salvini sono una scusa per attaccare la Lamorgese. “Al Viminale c’è qualcosa che non funziona. Ribadirò a Draghi la necessità di un incontro” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “In 64 comuni al ballottaggio, il centrodestra aveva otto sindaci uscenti. A Roma, Torino e Trieste vengono riconfermati gli uscenti, al momento il centrodestra passa da 8 a 10 sindaci. In Lombardia, dieci comuni erano al ballottaggio, 8 uscenti dal centrosinistra e 2 dal centrodestra. La partita è finita 5 a 5”. È quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, analizzando i dati emersi dai ballottaggi a livello nazionale dopo un incontro tenutosi nella segreteria di Catanzaro con eletti e militanti del partito (leggi l’articolo). “A spoglio in corso – ha aggiunto il leader della Lega -, posso dire che il centrodestra ha più sindaci rispetto a quanti ne aveva quindici giorni fa. Un dato su cui ragionare è il non voto: in alcune città ha superato il 70 per cento, la campagna surreale a inseguire i fascisti, che ci sono solo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021) “In 64 comuni al ballottaggio, il centrodestra aveva otto sindaci uscenti. A Roma, Torino e Trieste vengono riconfermati gli uscenti, al momento il centrodestra passa da 8 a 10 sindaci. In Lombardia, dieci comuni erano al ballottaggio, 8 uscenti dal centrosinistra e 2 dal centrodestra. La partita è finita 5 a 5”. È quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo, analizzando i dati emersi dai ballottaggi a livello nazionale dopo untenutosi nella segreteria di Catanzaro con eletti e militanti del partito (leggi l’articolo). “A spoglio in corso – ha aggiunto il leader della Lega -, posso dire che il centrodestra ha più sindaci rispetto a quanti ne aveva quindici giorni fa. Un dato su cui ragionare è il non voto: in alcune città ha superato il 70 per cento, la campagna surreale a inseguire i fascisti, che cisolo ...

AndreaMarcucci : L’ipotesi che #Draghi possa essere “candidato” premier anche dopo le elezioni del 23, non solo è affascinante, va s… - christianrocca : Bravo @CarloCalenda primo leader politico a dire esplicitamente oggi sul Corriere che dopo le elezioni del 2023 a P… - RadioRadicale : Come si spiega l'#astensionismo ai #ballottaggi per le #amministrative? Se il candidato preferito è sparito al pri… - ABarzacchini : RT @Emmepi50926579: @borghi_claudio Borghi lei sembra essere l'unico che capisce qualcosa della deriva presa dalla Lega in termini di conse… - Vafankulu_Euru : @GiorgiaMeloni E pensare che ti ho anche votato...???? Ma che'tti frega a te, tanto che la gente ti voti oppure no se… -