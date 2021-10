Manuela Arcuri esce allo scoperto con un’incredibile dichiarazione | “Lo vorrei rifare”

Advertising

Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: 'Verissimo', Manuela Arcuri: 'Se non dovesse arrivare il secondo figlio, valuteremo l’adozione' #Verissimo https://t.… - MediasetTgcom24 : 'Verissimo', Manuela Arcuri: 'Se non dovesse arrivare il secondo figlio, valuteremo l’adozione' #Verissimo… - infoitcultura : Manuela Arcuri, Verissimo: “Gravidanza: dietrofront, valuto anche le cure” - infoitcultura : Verissimo, Manuela Arcuri fa un annuncio: “Vorrei un altro figlio” - infoitcultura : Verissimo, Manuela Arcuri: “Voglio risposarmi e avere un altro figlio” -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri

Leggi Anche 'Verissimo',: 'Se non dovesse arrivare il secondo figlio, valuteremo l'adozione' Leggi Anche Dodi Battaglia e la morte della moglie: 'E' molto più dura di quello che ...confessa a Verissimo: 'Sì, vorrei un altro figlio' E' da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo . E la prima ospite ad entrare in studio è stata, la quale ha ...La famosa attrice vuole diventare mamma, la confessione in un'intervista televisiva: "Ci stiamo provando", ecco di chi stiamo parlando ...Le nozze ‘americane’ non hanno valore in Italia, a meno che le si vogliano convalidare attraverso un particolare percorso burocratico. Manuela Arcuri, 44 anni, a ruota libera a Verissimo. Manuela Arcu ...