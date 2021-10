Juventus-Roma, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A (Di domenica 17 ottobre 2021) Manca poco al posticipo di Serie A delle 20:45 tra Juventus e Roma: andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis. Tutto pronto per il big match dell’Allianz Stadium tra i padroni di casa della Juventus e la Roma. Grande sfida tra Massimiliano Allegri e Josè Mourinho pronte a recuperare terreno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Manca poco aldiA delle 20:45 tra: andiamo aseguire il match in diretta e. Tutto pronto per il big match dell’Allianz Stadium tra i padroni di casa dellae la. Grande sfida tra Massimiliano Allegri e Josè Mourinho pronte a recuperare terreno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - davideinno85 : RT @juventusfc: Termina qui la conferenza di Mister Allegri verso #JuveRoma. A breve il report su - Deddyidolonr1 : Deddy ma l'interesse per il calcio ti è passato? No perché stasera c'è Juventus-Roma??@sonodeddy #Deddy #JuveRoma #Juventus #Roma -