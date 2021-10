IEG, TTG Travel Experience al via: inaugurato dal Ministro Garavaglia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – La fiducia rimette in moto il turismo: questo il messaggio, forte e chiaro, arrivato stamani dallacerimonia di aperturadelTTG Travel Experience di Italian Exhibition Group fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini assieme a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outddor Style. L’incontro inaugurale ha visto i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al turismo. E’ seguito un talk show condotto da Simona Ventura con Massimo Garavaglia, Ministro del turismo, Giorgio Palmucci, presidente di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer ITA – Italia Trasporto Aereo e Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi. “Il tema della fiducia è fondamentale e deve basarsi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – La fiducia rimette in moto il turismo: questo il messaggio, forte e chiaro, arrivato stamani dallacerimonia di aperturadelTTGdi Italian Exhibition Group fino al 15 ottobre al quartiere fieristico di Rimini assieme a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outddor Style. L’incontro inaugurale ha visto i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al turismo. E’ seguito un talk show condotto da Simona Ventura con Massimodel turismo, Giorgio Palmucci, presidente di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer ITA – Italia Trasporto Aereo e Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi. “Il tema della fiducia è fondamentale e deve basarsi ...

paolaviron : Forme mutanti, realtà proteiformi, il divenire che si fa più importante dell'essere. Come impatta questa nuova cond… - GianbasilioS : RT @EdTroiano: Il SALONE DEL #TURISMO Tutte le novita al TTG di Rimini fiera. Dal 13 al 15 ottobre. IEG si rimette in moto Su @GustoH24 qui… - EdTroiano : Il SALONE DEL #TURISMO Tutte le novita al TTG di Rimini fiera. Dal 13 al 15 ottobre. IEG si rimette in moto Su… -