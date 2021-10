Calciomercato Juventus | scelto il piano B per il centrocampo | duello con la Roma

(Di mercoledì 13 ottobre 2021), centrocampista cercasi La, durante la scorsa sessione di, ha rinforzato il suocon l’arrivo di Manuel Locatelli. La sensazione che trapelava dall’ambiente bianconero, però, era che il club volesse riuscire a mandare in porto anche un altro colpo nello stesso reparto, ma non sia riuscita a trovare le giuste condizioni. Le voci che avrebbero visto uno tra Pjanic, Witsel e Tchouameni trasferirsi a Torino in estate, infatti, erano insistenti, ma alla fine nulla è andato in porto. LEGGI ANCHE:, sguardo sullo United: incontro tra Cherubini e l’agente del centrocampista Dimenticato lo scorso mercato, la Juve non ha smesso di cercare il giusto centrocampista su cui investire, ma ora ...

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione

Serve un mancino? Saranno parametri zero Di Maria e Bernardeschi mentre Dybala è a un passo dal rinnovo last minute con la. Tra i destri Insigne non ha ancora un accordo con il Napoli, Boga ...Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Il caso più delicato riguarda quello inerente a Franck Kessie, in scadenza di contratto a ...È il centrocampo il reparto sul quale la Juve interverrà maggiormente nel prossimo calciomercato. Sono tre i nomi che stuzzicano la dirigenza bianconera: Van de Beek, Tchouameni e Pogba. Il primo ...Il Milan nuovamente nei guai sui rinnovi di contratto: possibile doppio addio a parametro zero la prossima estate ...