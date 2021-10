Terremoto, forte scossa in Pakistan: almeno 20 morti e 300 feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia) nel Pakistan centrale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Unadidi magnitudo 6 è stata registrata alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia) nelcentrale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ...

