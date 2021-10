“É sempre mezzogiorno”: cosce di faraona al miele ed uva di Ivano Ricchebono (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’arrogante del cast, il fascinoso Ivano Ricchebono torna in cucina per preparare una delle sue ricette che raccontano la Liguria. Oggi, in particolare, il cuoco genovese prepara le cosce di faraona al miele ed uva. Ingredienti 4 cosce di faraona, 200 g fette di lardo, 2 spicchi d’aglio, salvia, rosmarino, timo, mezzo l succo di uva, 125 g miele, 1 scalogno, 100 g spinaci freschi 50 g pinoli, 50 g uva sultanina, 50 g rum, olio, 100 g burro, 4 fette di pane Procedimento In una pentola, mettiamo il succo d’uva ed il miele e lasciamo bollire fino a ridurre della metà il volume iniziale. Con un mortaio, pestiamo il lardo con rosmarino, timo e salvia. Disossiamo le cosce di faraona, o le compriamo già ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’arrogante del cast, il fascinosotorna in cucina per preparare una delle sue ricette che raccontano la Liguria. Oggi, in particolare, il cuoco genovese prepara ledialed uva. Ingredienti 4di, 200 g fette di lardo, 2 spicchi d’aglio, salvia, rosmarino, timo, mezzo l succo di uva, 125 g, 1 scalogno, 100 g spinaci freschi 50 g pinoli, 50 g uva sultanina, 50 g rum, olio, 100 g burro, 4 fette di pane Procedimento In una pentola, mettiamo il succo d’uva ed ile lasciamo bollire fino a ridurre della metà il volume iniziale. Con un mortaio, pestiamo il lardo con rosmarino, timo e salvia. Disossiamo ledi, o le compriamo già ...

