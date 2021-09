Covid | 3 804 nuovi casi e 51 decessi in 24 ore

(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lieve crescita dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, ipositivi alsono 3.804, in incremento rispetto ai 3.212 delle 24 ore precedenti e questo con 308.836 tamponi processati che determina un tasso di positività che cresce lievemente all’1,23%. Isono 51 (-12).Il numero dei guariti registrato oggi è pari a 5.714, quello degli attualmente positivi flette di 1.671 segnando un totale di 94.308. Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, nei reparti ordinari sono ricoverati 3.198 (-119), 440 (-10) sono i pazienti in cura nelle terapie intensive con 26ingressi. In 90.670 si trovano in isolamento domiciliare. La Sicilia torna ad essere la regione prima percon 500contagi, ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 3.804 nuovi casi su 308.836 tamponi e altri 51 morti #covid

In Italia ci sono attualmente 94.308 positivi per Covid-19, 1.671 in meno rispetto a ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.669.355, con un incremento nelle ultime 24 ore di ...
Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 30 settembre, sono 3.804 i nuovi casi e il tasso di positività è dell'1,2%.