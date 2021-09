Outer Wilds, l'espansione Echoes of the Eye è disponibile e un trailer ne celebra l'uscita (Di mercoledì 29 settembre 2021) A più di due anni dalla sua uscita, Outer Wilds ha un primo DLC, chiamato Echoes of the Eye. Outer Wilds è un meraviglioso gioco di esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital: con il nuovo contenuto, Echoes of the Eye vi invita a indossare la vostra tuta da cosmonauta e a tornare nella vostra piccola navetta spaziale, per esplorare di nuovo il sistema solare in cerca di risposte. "Una bizzarra e inspiegabile foto satellitare. Una nuova mostra che dà inizio all'ultimo viaggio nell'ignoto. È meglio sbrogliare la matassa, svelando i segreti più arcani del sistema solare, o certe conoscenze vanno lasciate sepolte? Sei la nuova recluta di Outer Wilds Ventures, il neonato programma spaziale a caccia di risposte in un sistema solare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) A più di due anni dalla suaha un primo DLC, chiamatoof the Eye.è un meraviglioso gioco di esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital: con il nuovo contenuto,of the Eye vi invita a indossare la vostra tuta da cosmonauta e a tornare nella vostra piccola navetta spaziale, per esplorare di nuovo il sistema solare in cerca di risposte. "Una bizzarra e inspiegabile foto satellitare. Una nuova mostra che dà inizio all'ultimo viaggio nell'ignoto. È meglio sbrogliare la matassa, svelando i segreti più arcani del sistema solare, o certe conoscenze vanno lasciate sepolte? Sei la nuova recluta diVentures, il neonato programma spaziale a caccia di risposte in un sistema solare ...

wheeinstongue : mi conviene prendere outer wilds ora che è in offerta e poi il dlc quando sarà più scontato? argh lo voglio troppo - duke_unreal : RT @ilGattoSulTubo: Oggi escono: New World, In Sound Mind, l’espansione di The Outer Wilds e Away, il gioco dove fai il petauro dello zucch… - Sbirovski : RT @ilGattoSulTubo: Oggi escono: New World, In Sound Mind, l’espansione di The Outer Wilds e Away, il gioco dove fai il petauro dello zucch… - ilGattoSulTubo : Oggi escono: New World, In Sound Mind, l’espansione di The Outer Wilds e Away, il gioco dove fai il petauro dello z… - Stay_Nerd : Outer Wilds e il gusto dell’esplorazione -

Outer Wilds: Echoes of the Eye - recensione Spesso è difficile rimanere lucidi quando si parla di Outer Wilds . Ogni volta lo facciamo quasi controvoglia, e dopo diversi minuti trascorsi a decantare le qualità del titolo di Mobius Digital, finiamo inevitabilmente col trovarci di fronte ai portoni ...

Giochi con Loop Temporali | I migliori del 2021 I migliori giochi con loop temporali Deathloop Bioshock Outer Wilds Returnal Loop Hero Deathloop Piattaforma: PS4, PS5, PC Non potevamo non iniziare questa guida all'acquisto dei migliori giochi con ...

Outer Wilds e il gusto dell'esplorazione Stay Nerd Outer Wilds: Echoes of the Eye - recensione Outer Wilds Echoes of the Eye Recensione, finalmente è qui l'attesa espansione per il meraviglioso videogioco di Mobius Digital.

I migliori giochi con loop temporali da acquistare Una guida sui migliori giochi con loop temporali che vi trascineranno in un loop temporale dove giocare i migliori giochi di questa guida.

