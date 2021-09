Morto schiacciato tra i bus a 14 anni: in Appello dimezzata la pena all’autista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brescia. Non ci fu solo un errore umano, ma anche negligenze da parte di tre dirigenti della Sab: per questo la pena nei confronti del conducente del bus scende da 5 anni a 2 anni e 10 mesi. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata martedì mattina dalla Corte di Appello di Brescia nei confronti di Aliou Gningue, autista senegalese di 60 anni, a processo per la morte di Luigi Zanoletti, lo studente 14enne di Ardesio che il 24 settembre 2018 rimase schiacciato tra due pullman a Gazzaniga. Gningue, difeso dagli avvocati Michelle Vavassori e Paolo Corallo, era al volante del primo mezzo, un autosnodato, che ha accelerato ed è andato a schiantarsi contro quello fermo, un normale pullman, spostandolo di quattro metri. Nell’impatto tre ragazzini che stavano salendo a bordo furono travolti. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brescia. Non ci fu solo un errore umano, ma anche negligenze da parte di tre dirigenti della Sab: per questo lanei confronti del conducente del bus scende da 5a 2e 10 mesi. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata martedì mattina dalla Corte didi Brescia nei confronti di Aliou Gningue, autista senegalese di 60, a processo per la morte di Luigi Zanoletti, lo studente 14enne di Ardesio che il 24 settembre 2018 rimasetra due pullman a Gazzaniga. Gningue, difeso dagli avvocati Michelle Vavassori e Paolo Corallo, era al volante del primo mezzo, un autosnodato, che ha accelerato ed è andato a schiantarsi contro quello fermo, un normale pullman, spostandolo di quattro metri. Nell’impatto tre ragazzini che stavano salendo a bordo furono travolti. ...

