Claudia Gerini e Federico Zampaglione insieme per festeggiare la figlia Linda

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche la storia d’amore traè finita da tanto tempo per lasono sempre. L’occasione di vedersi ancora tuttiè proprio per il compleanno della loro bellissima. L’amore per la coppia è finito ma resta quello per la famiglia anche seda poco ha sposato Giglia Marra. Il legame tra l’attrice e il cantautore è di puro affetto e va anche oltre l’avere avuto una. La primogenita dell’ex coppia ha già 12 anni enon possono che essere orgogliosi così hanno trascorso una bellissima serata tutti e tre. E’ sui social ...

E' stata una serata di serenità e armonia quella trascorsa dainsieme all' ex compagno Federico Zampaglione . I due si sono ritrovati per festeggiare il compleanno di Linda , la bambina nata nel 2009 dal loro amore (finito definitivamente nel 2016)...LECCE - Da domani sarà nelle sale cinematografiche il film " Sulla Giostra " della regista pugliese Giorgia Cecere, con, Paolo Sassanelli, Lucia Sardo e Alessio Vassallo. E' stato girato nel dicembre 2020 tra Alessano, Castrignano e Santa Maria di Leuca . Prodotto da Anele con Rai Cinema in associazione ...Claudia Gerini ha rivisto a cena l’ex compagno Federico Zampaglione in occasione del compleanno di loro figlia Linda, che ha compiuto 12 anni.Chi è Leonardo de Amicis la moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza del direttore d'orchestra e compositore.