Frattamaggiore, in dieci contro uno: ragazzo pestato a sangue dal branco (Di martedì 28 settembre 2021) In 10 si accaniscono contro di lui. Gli sferrano calci e pugni, sotto gli occhi attoniti dei residenti che assistono alla scena. È quello che si vede in un video, oramai divenuto virale sui social, che mostra la brutale aggressione ai danni di un giovane verificatasi in via Garibaldi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Frattamaggiore, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 settembre 2021) In 10 si accanisconodi lui. Gli sferrano calci e pugni, sotto gli occhi attoniti dei residenti che assistono alla scena. È quello che si vede in un video, oramai divenuto virale sui social, che mostra la brutale aggressione ai danni di un giovane verificatasi in via Garibaldi a, in provincia di Napoli., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mattinodinapoli : Frattamaggiore, la denuncia: «Dieci contro 1: pestaggio in via Garibaldi» - NapoliToday : #Cronaca In dieci contro uno, ragazzino pestato a sangue dal branco|VIDEO -