Cagliari | si dà fuoco per protesta davanti a un bar per lavoro non pagato | muore operaio 51enne

Un operaio di 51 anni è morto nel caglaritano dopo che si era dato fuoco per manifestare contro il proprietario di un bar per un lavoro non pagato. L'uomo è deceduto dopo tre giorni di agonia nel centro ustionati dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Secondo le ricostruzioni, il bar in quel momento era pieno di gente – era venerdì pomeriggio – quando l'uomo si è dato fuoco giovane poliziotto della squadra volante della questura di Cagliari, che si trovava nei pressi del bar, ha cercato di spegnere il rogo e aiutarlo. Il poliziotto si è procurato gravi ustioni, al punto da essere ricoverato nello stesso reparto dove oggi è deceduto Ceoclu. L'intera comunità nel Caglieritano è sconvolta per l'accaduto, L'uomo era conosciuto. I frequentatori del locale hanno raccontato di aver ...

