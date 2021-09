Perde il controllo dell’auto e si schianta: Salvatore è morto a soli 30 anni (Di domenica 26 settembre 2021) Tremendo schianto con una vittima deceduta a soli 30 anni sconvolge la Sicilia. L’incidente è avvenuto vicino al comune di Bisacquino e altre due persone sono rimaste ferite Un ribaltamento improvviso, per ragioni ancora da chiarire, è costato la vita ad un uomo di soli 30 anni. La vittima è Salvatore Frittola, residente a Corleone L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 26 settembre 2021) Tremendo schianto con una vittima deceduta a30sconvolge la Sicilia. L’incidente è avvenuto vicino al comune di Bisacquino e altre due persone sono rimaste ferite Un ribaltamento improvviso, per ragioni ancora da chiarire, è costato la vita ad un uomo di30. La vittima èFrittola, residente a Corleone L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

messveneto : Giovane militare perde il controllo dell’auto e finisce in un boschetto: multato - a99904573 : RT @Luca_Cilli: Vince ma non convince la #Juventus. Alterna buone cose a momenti in cui perde ritmo e controllo della gara. Così non si va… - infoitinterno : Incidente a Bisacquino, perde il controllo e si ribalta con l'auto: morto un giovane - Mattiat961 : RT @nic1897: @clape87 @MasterHeep In controllo dove l'hai vista? La Samp è andata in porta due volte se DeLigt e A.Sandro non fanno il recu… - nic1897 : @clape87 @MasterHeep In controllo dove l'hai vista? La Samp è andata in porta due volte se DeLigt e A.Sandro non fa… -