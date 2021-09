LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu al comando, poi Redding e Rinaldi, quarto Locatelli, Rea in difficoltà (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Sorpasso di Locatelli ai danni di Rinaldi con il centauro della Yamaha che sarebbe ora virtualmente sul podio. -8 Sarà un testa e testa Toprak-Redding per la vittoria mentre Rinaldi, Locatelli e Bautista si giocheranno il podio. -9 Ora Redding prova a colmare il gap che lo divide dalla prima posizione mende Bassani attacca Rea per la sesta. -10 A metà gara Toprak Razgatlioglu incrementa a poco più di quattro decimi il proprio vantaggio su Scott Redding, poi Rinaldi, Locatelli, Bautista, Rea, Bassani, van der Mark, Baz e Gerloff completano la top-10. -11 Toprak ha tre decimi di vantaggio su Redding, sesto Rea ora braccato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Sorpasso diai danni dicon il centauro della Yamaha che sarebbe ora virtualmente sul podio. -8 Sarà un testa e testa Toprak-per la vittoria mentree Bautista si giocheranno il podio. -9 Oraprova a colmare il gap che lo divide dalla prima posizione mende Bassani attacca Rea per la sesta. -10 A metà gara Toprakincrementa a poco più di quattro decimi il proprio vantaggio su Scott, poi, Bautista, Rea, Bassani, van der Mark, Baz e Gerloff completano la top-10. -11 Toprak ha tre decimi di vantaggio su, sesto Rea ora braccato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: inizia gara-2! - #Superbike #Spagna #DIRETTA: #inizia - infoitsport : LIVE Superbike Jerez: diretta Gara-2 in tempo reale - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: inizia gara-2! - #Superbike #Spagna #DIRETTA: #inizia - corsedimoto : SUPERBIKE - LIVE e Gara-2 del GP #Jerez. Segui in diretta il secondo round con tempi, classifica, analisi e aggiorn… - ManuelMonzani : RT @MarioGiunta: ?? La Casa dello Sport ?? SkySport24 ?? 12,30 alle 19,30 ?? Assogna, Padovan, Demicheli, Lodi, Piantanida, Tommasini ?? Inviat… -