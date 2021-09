Rapid Trident. La Nato schierata con l’Ucraina (e contro la Russia) (Di sabato 25 settembre 2021) Quindici tra Paesi Nato e partner hanno avviato il 20 settembre l’esercitazione “Rapid Trident 2021” in Ucraina occidentale. Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Turchia, Georgia, Giordania e Pakistan si addestrano insieme fino al primo di ottobre mostrando armi e integrazione (logistica e comunciazioni) in quello che dal 2014 — dopo l’annessione crimeana e la guerra nel Donbas — è diventato il quadrante geopolitico del confronto tra Russia e Usa-Ue. L’esercitazione, che segue una cadenza annuale, era programmata ma non sfugge che arriva a poche settimane di distanza da “Zapad 21”, le manovre russo-bielorusse a cui Rapid Trident sembra essere una risposta politica più che militare. Più delle forze in campo, conta ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Quindici tra Paesie partner hanno avviato il 20 settembre l’esercitazione “2021” in Ucraina occidentale. Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Turchia, Georgia, Giordania e Pakistan si addestrano insieme fino al primo di ottobre mostrando armi e integrazione (logistica e comunciazioni) in quello che dal 2014 — dopo l’annessione crimeana e la guerra nel Donbas — è diventato il quadrante geopolitico del confronto trae Usa-Ue. L’esercitazione, che segue una cadenza annuale, era programmata ma non sfugge che arriva a poche settimane di distanza da “Zapad 21”, le manovre russo-bielorusse a cuisembra essere una risposta politica più che militare. Più delle forze in campo, conta ...

