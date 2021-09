Harry e Meghan a New York per la prima tappa del tour da “post-reali”. «È meraviglioso essere tornata» (Di giovedì 23 settembre 2021) È cominciato il tour che segna la nuova era post-reale del Duca e della Duchessa del Sussex, Harry e Meghan. La prima tappa è stata oggi, giovedì 23 settembre, a New York dove hanno incontrato Bill de Blasio (sindaco di New York City) e Kathy Hochul (governatore dello Stato di New York). Il One World Trade Center, luogo d’incontro, è stato costruito in uno spazio e all’interno delle Torri Gemelle originali e la visita dei Duchi arriva solo due settimane dopo il 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre. La coppia è arrivata sul posto alle 8:14 a bordo di due Range Rover con i finestrini oscurati. Secondo quanto riporta il The Telegraph, Harry e Meghan è in programma anche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 settembre 2021) È cominciato ilche segna la nuova era-reale del Duca e della Duchessa del Sussex,. Laè stata oggi, giovedì 23 settembre, a Newdove hanno incontrato Bill de Blasio (sindaco di NewCity) e Kathy Hochul (governatore dello Stato di New). Il One World Trade Center, luogo d’incontro, è stato costruito in uno spazio e all’interno delle Torri Gemelle originali e la visita dei Duchi arriva solo due settimane dopo il 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre. La coppia è arrivata sulo alle 8:14 a bordo di due Range Rover con i finestrini oscurati. Secondo quanto riporta il The Telegraph,è in programma anche ...

