Gratis ai Musei di Udine sabato 25 e domenica 26 settembre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Si comunica che25 e26, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’ingresso aicittadini sarà gratuito. Per l’occasione inoltre, al costo di 5 euro, sarà possibile partecipare alle seguenti visite guidate:25ore 16:00, Museo Etnografico del Friuli, Visita guidata al Museo e alla mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli: la meteorologia da Girolamo Venerio ad Ardito Desio;26ore 16:00, Castello di, visita guidata alla Galleria d’Arte antica. Per info, prenotazioni e costi CLICCA QUI. Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) rappresentano un’iniziativa congiunta della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa il cui scopo è ...

Ecco in quali giorni possiamo visitare i musei italiani senza spendere nemmeno un euro A parte questi giorni speciali in cui i musei sono gratis, ricordiamo che alcuni musei italiani di pregio sono sempre gratuiti.