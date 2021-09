Partito il nuovo servizio di trasporto scolastico degli studenti torinesi con disabilità (Di lunedì 20 settembre 2021) Oggi a Torino è . Si tratta di un servizio di trasporto collettivo per gli spostamenti casa-scuola degli studenti con disabilità con l’obiettivo di garantire a questi ultimi la frequentazione regolare delle lezioni scolastiche, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla società 5T Srl (per la gestione) al Consorzio AAT Autonoleggio Torino (per il trasporto) e alla Cooperativa A&T (per l’accompagnamento). La nuova gestione ha portato alcune novità: una nuova piattaforma per la programmazione dei passaggi, una flotta di mezzi nuovi e completamente attrezzati e l’avvio di un percorso verso una maggiore digitalizzazione del servizio con l’arrivo entro la fine dell’anno di un app a disposizione delle famiglie per le pianificazioni dei percorsi. La ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 20 settembre 2021) Oggi a Torino è . Si tratta di undicollettivo per gli spostamenti casa-scuolaconcon l’obiettivo di garantire a questi ultimi la frequentazione regolare delle lezioni scolastiche, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Torino alla società 5T Srl (per la gestione) al Consorzio AAT Autonoleggio Torino (per il) e alla Cooperativa A&T (per l’accompagnamento). La nuova gestione ha portato alcune novità: una nuova piattaforma per la programmazione dei passaggi, una flotta di mezzi nuovi e completamente attrezzati e l’avvio di un percorso verso una maggiore digitalizzazione delcon l’arrivo entro la fine dell’anno di un app a disposizione delle famiglie per le pianificazioni dei percorsi. La ...

Advertising

fanpage : Vladimir #Putin vince nuovamente le elezioni, ma è boom per il #PartitoComunista in Russia - La_Shadhe : RT @pusaust: ACHTUNG! Gli elettori ci stanno sgamando: non credono più nei nostri partiti anti sistema. Passi per #M5S e #Lega, ma rifiutan… - giuliog : RT @omoscatelli: Exit poll: Partito governativo #Russia Unita al 45,2% (circa 10 punti percentuali meno del 2016), Partito comunista al 21… - pellipa : @turbobuonista Lo ha fatto da solo costituendo un nuovo partito per ora regionale. - pepmusicdream : @RPiconcelli @CarmenPuglies16 @ALiveriero @Lucrezi97533276 Ti ho già fatto l'esempio. Secondo me un politico corret… -

Ultime Notizie dalla rete : Partito nuovo Ita, rottura con i sindacati sul contratto per i lavoratori della nuova Alitalia Mentre è partito la scorsa settimana il bando dei commissari per aggiudicarsi il marchio (290 ... orizzonte del piano industriale del nuovo vettore, con la garanzia di mantenere attive le licenze e le ...

Conte, un selfie prima della tempesta ...solidamente al fianco di Conte e considerata il vero anello di congiunzione con la fedeltà al nuovo ... pronto a presentargli il conto di un'accentramento comunicativo oltre che nel partito, visto che ...

Amministrative test per i partiti, e sfida tra alleati - Politica Agenzia ANSA Napoli, protesta a Soccavo per la scuola Scherillo: «Vogliamo la scuola» Il 15 settembre gli studenti di ogni ordine e grado hanno finalmente ripreso la didattica in presenza, un diritto che pare ancora negato agli alunni del 54esimo circolo didattico ...

Fiera mercato del benessere. Parte da Teramo l’attuazione della nuova legge regionale FOTO “È solo il primo passo di un percorso che prevede, tra le altre cose, la certificazione di ristoranti e prodotti, che consentirà a tutti, a partire dai ...

Mentre èla scorsa settimana il bando dei commissari per aggiudicarsi il marchio (290 ... orizzonte del piano industriale delvettore, con la garanzia di mantenere attive le licenze e le ......solidamente al fianco di Conte e considerata il vero anello di congiunzione con la fedeltà al... pronto a presentargli il conto di un'accentramento comunicativo oltre che nel, visto che ...Il 15 settembre gli studenti di ogni ordine e grado hanno finalmente ripreso la didattica in presenza, un diritto che pare ancora negato agli alunni del 54esimo circolo didattico ...“È solo il primo passo di un percorso che prevede, tra le altre cose, la certificazione di ristoranti e prodotti, che consentirà a tutti, a partire dai ...