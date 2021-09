Gioia nella Famiglia Reale: una bimba per la Principessa Beatrice. Ma perché non sappiamo il nome? (Di lunedì 20 settembre 2021) La Famiglia Reale britannica gioisce per la nascita della figlia della Principessa Beatrice, ma è ancora mistero sul nome scelto. Qualche mese dopo la nascita di Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan, a Buckingham Palace è di nuovo tempo di appendere fiocchi. Sabato pomeriggio, infatti, è nata la prima figlia della Principessa Beatrice, figlia del Duca di York e figlio secondogenito della Regina Elisabetta, Andrea. L’annuncio della nascita è stato dato dalla sala stampa della Royal Family con un messaggio in cui si legge: “Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice ed il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono entusiasti di annunciare l’arrivo della loro bambina, nata sabato 18 settembre 2021 alle ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 20 settembre 2021) Labritannica gioisce per la nascita della figlia della, ma è ancora mistero sulscelto. Qualche mese dopo la nascita di Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan, a Buckingham Palace è di nuovo tempo di appendere fiocchi. Sabato pomeriggio, infatti, è nata la prima figlia della, figlia del Duca di York e figlio secondogenito della Regina Elisabetta, Andrea. L’annuncio della nascita è stato dato dalla sala stampa della Royal Family con un messaggio in cui si legge: “Sua Altezzalaed il Signor Edoardo Mapelli Mozzi sono entusiasti di annunciare l’arrivo della loro bambina, nata sabato 18 settembre 2021 alle ...

