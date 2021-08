Roma: isole ecologiche, sicurezza e “cura del ferro”. Ecco i primi 100 giorni di Michetti sindaco (Di lunedì 2 agosto 2021) «Nei primi 100 giorni dovremo restituire un decoro alla città. Il problema sarà quello di individuare i rimedi giusti per ripristinare l’igiene urbana». A parlare, in un’intervista a RomaLife, è Enrico Michetti. A dispetto di quel che dicono i suoi detrattori, il candidato sindaco del centrodestra per Roma è persona pragmatica e concreta. Lo dimostra, più di ogni altra considerazione, la sua ricetta sui rifiuti. «L’unica cosa che si può fare nell’immediato – spiega – è individuare isole ecologiche, spazi intermedi dove allocare l’immondizia. Per fare gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) «Nei100dovremo restituire un decoro alla città. Il problema sarà quello di individuare i rimedi giusti per ripristinare l’igiene urbana». A parlare, in un’intervista aLife, è Enrico. A dispetto di quel che dicono i suoi detrattori, il candidatodel centrodestra perè persona pragmatica e concreta. Lo dimostra, più di ogni altra considerazione, la sua ricetta sui rifiuti. «L’unica cosa che si può fare nell’immediato – spiega – è individuare, spazi intermedi dove allocare l’immondizia. Per fare gli ...

Advertising

SecolodItalia1 : Roma: isole ecologiche, sicurezza e “cura del ferro”. Ecco i primi 100 giorni di Michetti sindaco… - antonioscacc : reintrodurre il bigliettaio sui bus è una idea intelligente. Con 100 biglietti al giorno in più dai uno stipendio e… - romalifenews : Intervista esclusiva al candidato di centrodestra #Michetti. Rifiuti, sicurezza, trasporti, green pass: una chiacch… - leviedelcinema : ??? Il #film è diviso in tre episodi in cui Nanni Moretti interpreta se stesso. Nel primo, In Vespa, racconta il su… - leviedelcinema : ??? Il #film è diviso in tre episodi in cui Nanni Moretti interpreta se stesso. Nel primo, In Vespa, racconta il su… -