Novak Djokovic: senza medaglia a Tokyo e forfait nel doppio (Di domenica 1 agosto 2021) Novak Djokovic lascia le Olimpiadi di Tokyo senza medaglia dopo essere caduto nella partita per la medaglia di bronzo maschile 6-4, 6-7(6), 6-3 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, chiudendo una dolorosa 24 ore durante la quale ha perso tre partite prima di cedere alla vittoria nel doppio misto per la medaglia di bronzo ad Ashleigh Barty e John Peers. Djokovic si è pentito di essere andato alle Olimpiadi? Djokovic, il cui programma è stato fitto dopo le vittorie all’Open di Francia ea Wimbledon prima di recarsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021)lascia le Olimpiadi didopo essere caduto nella partita per ladi bronzo maschile 6-4, 6-7(6), 6-3 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, chiudendo una dolorosa 24 ore durante la quale ha perso tre partite prima di cedere alla vittoria nelmisto per ladi bronzo ad Ashleigh Barty e John Peers.si è pentito di essere andato alle Olimpiadi?, il cui programma è stato fitto dopo le vittorie all’Open di Francia ea Wimbledon prima di recarsi ...

