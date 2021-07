L’Arcangelo – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 agosto 2021)Via G.G. Belli, 59/61 – 00193Tel. 06/3210992 Sito Internet: www.ristorantelarcangelo.com Tipologia: tradizionale – ricercata Prezzi: antipasti 15/30€, primi 15/22€, secondi 25/30€, dolci 10€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTA È sempre un piacere sedersi alla tavola di Arcangelo Dandini, cuoco di solido mestiere e rara concretezza, che riesce ad accoppiare tradizione e creatività in un connubio moderato ma stuzzicante, che non stanca mai il palato dell’affezionata clientela. È infatti difficile trovare posto senza prenotazione, merito dell’affidabilità che Arcangelo si è costruito negli anni, che si traduce in un menù ...