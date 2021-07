La provocazione no - vax di Barillari: un video anti - vaccino con la pistola (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, espulso dal Movimento 5 Stelle per le sue posizioni no - vax, ha organizzato una video conferenza in cui ha paragonato, puntandosi una pistola al ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Il consigliere regionale del Lazio Davide, espulso dal Movimento 5 Stelle per le sue posizioni no - vax, ha organizzato unaconferenza in cui ha paragonato, puntandosi unaal ...

