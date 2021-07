Joe Hart al Celtic? Il portiere allontana le voci di mercato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’arrivo in prestito di Pierluigi Gollini al Tottenham sta cambiando le gerarchie dei portieri degli Spurs. Stando a Sky Sports Uk, la presenza dell’ex Atalanta avrebbe spinto l’ex Citya prendere una drastica decisione: lasciare Londra per andare alGlasgow. Tuttavia, nonostante la veridicità delleattorno a questo trasferimento, ilha negato mediante una storia sui social l’interesse degli scozzesi. Joe, che ricordiamo ha anche giocato in Italia con la maglia del Torino, ha ancora un anno di contratto con il Tottenham. E’ arrivato l’anno scorso come vice di Hugo Lloris e ...