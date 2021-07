Covid, allarme Usa: “La Delta è più pericolosa” (Di venerdì 30 luglio 2021) allarme dagli Usa: la variante Delta del Covid è più pericolosa di tutte le altre in quanto si diffonde facilmente come la varicella Ieri il più autorevole immunologo statunitense, il Dr. Anthony Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha messo in guardia sul fatto che “la variante Delta del Coronavirus può contagiare anche le persone che sono state vaccinate e queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri: nessun vaccino è efficace al 100% perché il virus è cambiato. La variante Delta ha cambiato totalmente lo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021)dagli Usa: la variantedelè piùdi tutte le altre in quanto si diffonde facilmente come la varicella Ieri il più autorevole immunologo statunitense, il Dr. Anthony Fauci, Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha messo in guardia sul fatto che “la variantedel Coronavirus può contagiare anche le persone che sono state vaccinate e queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri: nessun vaccino è efficace al 100% perché il virus è cambiato. La varianteha cambiato totalmente lo ...

borghi_claudio : Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOU… - LaStampa : Covid, dagli Usa nuovo allarme sulla variante Delta: “E’ più pericolosa. La guerra è cambiata” - MediasetTgcom24 : Covid, allarme delle autorità sanitarie Usa: variante Delta più pericolosa #Covid - Marilenapas : RT @messveneto: La Fondazione Gimbe: in Fvg i contagi Covid aumentati del 202% in 7 giorni: Ma restano sotto la soglia di allarme i posti o… - Dalla_SerieA : Juve, Delli Carri positivo al Covid: in isolamento fiduciario anche l'Under 23 - -