**Olimpiadi: canottaggio, Italia oro nel doppio pesi leggeri donne** (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara in 6'47"54, precedendo la Francia (6'47"68) e l'Olanda (6'48"03). E' la seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - L'ha conquistato la medaglia d'oro neldonne dialle Olimpiadi di Tokyo 2020: Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara in 6'47"54, precedendo la Francia (6'47"68) e l'Olanda (6'48"03). E' la seconda medaglia d'oro per l'ai Giochi.

