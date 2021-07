F1, biglietti per il GP di Monza in vendita: ecco come fare (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizia oggi la vendita dei biglietti per il F1 Heineken Gran premio d’Italia 2021 che si correrà all’Autodromo di Monza il 12 settembre. Il circuito potrà accogliere un numero di tifosi ridotto del 50 per cento rispetto al passato e solo spettatori provvisti di Green pass europeo durante il weekend di gara dal 10 al 12 settembre, rispettando tutte le normative in vigore relative al Covid-19 comprese quelle riguardanti le regole del distanziamento. L’evento, che segna un parziale ritorno alla normalità per tutti gli appassionati di motorsport dopo più di un anno di attività a porte chiuse per il pubblico, si svolge esattamente a cento anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizia oggi ladeiper il F1 Heineken Gran premio d’Italia 2021 che si correrà all’Autodromo diil 12 settembre. Il circuito potrà accogliere un numero di tifosi ridotto del 50 per cento rispetto al passato e solo spettatori provvisti di Green pass europeo durante il weekend di gara dal 10 al 12 settembre, rispettando tutte le normative in vigore relative al Covid-19 comprese quelle riguardanti le regole del distanziamento. L’evento, che segna un parziale ritorno alla normalità per tutti gli appassionati di motorsport dopo più di un anno di attività a porte chiuse per il pubblico, si svolge esattamente a cento anni ...

