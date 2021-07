Mark Hoppus ritorna alla musica in diretta su Twitch (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mark Hoppus ha riabbracciato il basso per la prima volta dopo l’annuncio della malattia eseguendo in diretta su Twitch il brano dei Blink 182, Not Now del 2005. Lo scorso 19 luglio il bassista del trio pop punk aveva aggiornato i fan sulle condizioni cliniche: Mark Hoppus è apparso con il suo basso in diretta su Twitch Gli esami indicano che la chemio sta funzionando! Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma non potevo ricevere notizie migliori… Sono grato, confuso e affaticato dopo la chemio di settimana scorsa. Ma il veleno che mi iniettano i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha riabbracciato il basso per la prima volta dopo l’annuncio della malattia eseguendo insuil brano dei Blink 182, Not Now del 2005. Lo scorso 19 luglio il bassista del trio pop punk aveva aggiornato i fan sulle condizioni cliniche:è apparso con il suo basso insuGli esami indicano che la chemio sta funzionando! Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma non potevo ricevere notizie migliori… Sono grato, confuso e affaticato dopo la chemio di settimana scorsa. Ma il veleno che mi iniettano i ...

