Scuola, Bianchi a sindacati: obiettivo ripresa in presenza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – "L'obiettivo di tutto il Governo è la riapertura in presenza a settembre". E' quanto ha sottolineato il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi durante l'incontro con i sindacati. "Il mondo della Scuola ha reagito con responsabilità alla campagna di vaccinazione – ha osservato Bianchi – Il Governo si è predisposto per tempo alla ripresa, stanziando in totale per la sicurezza più di 1,6 miliardi negli ultimi mesi. Ora siamo pronti per il Piano Scuola che condivideremo con Regioni e autonomie locali in Conferenza Unificata".

