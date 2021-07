Caso Voghera, Turri (Lega) a iNews24: “Normale comprendere chi voleva difendersi dall’aggressione di un disgraziato” (Di sabato 24 luglio 2021) Il Caso di Voghera, con l’uccisione del trentanovenne marocchino Youns El Boussettaoui e la convalida degli arresti domiciliari per l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici, come prevedibile sta continuando a far discutere. Anche nel rispetto delle indagini, non crede che forse la polemica politica, in questo Caso, si sia spinta un po’ oltre? “Io sono un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Ildi, con l’uccisione del trentanovenne marocchino Youns El Boussettaoui e la convalida degli arresti domiciliari per l’assessore alla sicurezza Massimo Adriatici, come prevedibile sta continuando a far discutere. Anche nel rispetto delle indagini, non crede che forse la polemica politica, in questo, si sia spinta un po’ oltre? “Io sono un L'articolo proviene da Inews.it.

robertosaviano : Le parole di #Salvini che fanno scudo all’assessore-sceriffo di #Voghera sono vergognose. Legittima difesa, colpo p… - AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - LaStampaTV : VIDEO | Caso Voghera, parla la sindaca: 'Assessore Adriatici persona stimata, rispettiamo indagini' - Fabrizi10443351 : RT @bravimabasta: L'assessore leghista Miracca, di Voghera, plaude al collega pistolero e dice che in caso di manifestazioni ' stavolta spa… - tonino_cau : RT @bravimabasta: L'assessore leghista Miracca, di Voghera, plaude al collega pistolero e dice che in caso di manifestazioni ' stavolta spa… -