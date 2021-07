Pogba PSG: accordo vicino. La strategia di Raiola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Raiola cerca l’accordo col PSG per mettere pressione al Manchester United. La mossa del procuratore di Pogba Pogba e il Manchester United si allontanano sempre di più a causa della concorrenza sempre più agguerrita e insistente del Paris Saint-Germain. Come riferisce il Daily Mail, infatti, il potente procuratore del centrocampista francese Mino Raiola sarebbe al lavoro per definire l’accordo contrattuale tra il calciatore e il club parigino in modo tale da mettere ancora più pressione ai Red Devils. Pogba, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)cerca l’col PSG per mettere pressione al Manchester United. La mossa del procuratore die il Manchester United si allontanano sempre di più a causa della concorrenza sempre più agguerrita e insistente del Paris Saint-Germain. Come riferisce il Daily Mail, infatti, il potente procuratore del centrocampista francese Minosarebbe al lavoro per definire l’contrattuale tra il calciatore e il club parigino in modo tale da mettere ancora più pressione ai Red Devils., infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022. L'articolo ...

