Rapina in banca, si va verso il processo. Notificatto l’avviso di conclusione delle indagini a carico del dipendente dell’istituto di credito, degli esecutori materiali e di un altro soggetto (Di lunedì 19 luglio 2021) di Pina Ferro Rapina alla filiale della Bcc di Palomonte, notificato l’avviso di conclusione delle indagini al dipendente ell’agenzia dell’istituto di credito William Graziano, ritenuto la mente della gang che mise a segno il colpo e, a Pietro Smaldone ed ai due esecutori materiali della Rapina: Giovanni Liguori e Alain Paone. Nella giornata di sabato il sostituto pro D’Alitto, titolare del fascicolo investigativo ha notificato l’avviso di conclusione ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 luglio 2021) di Pina Ferroalla filiale della Bcc di Palomonte, notificatodialell’agenziadiWilliam Graziano, ritenuto la mente della gang che mise a segno il colpo e, a Pietro Smaldone ed ai duedella: Giovanni Liguori e Alain Paone. Nella giornata di sabato il sostituto pro D’Alitto, titolare del fascicolo investigativo ha notificatodi...

Advertising

stop_fake_news_ : AGI - I carabinieri che indagano sull'omicidio dell'ex direttore di banca Giovanni Caramuscio, 69 anni, ucciso la s… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ucciso per rapina: fermato anche secondo uomo: (ANSA) - LECCE, 19 LUG - E' stato fermato anche il… - NoiNotizie : Lequile (#Lecce): secondo fermato per l'omicidio del 69enne. Presunto complice del 31enne considerato l'assassino d… - marfederzn : RT @_DAGOSPIA_: UN UOMO DI 69 ANNI E' STATO UCCISO POCO PRIMA DELLA MEZZANOTTE MENTRE PRELEVAVA AL BANCOMAT... - ZodNiz : Ancora #risorse della #pseudosinistra in azione: -