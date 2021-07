Loredana Bertè, ‘malesseri fisici’ e intervento chirurgico: come sta la cantante (Di lunedì 19 luglio 2021) Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico: a dare l’annuncio è stato lo staff dell’artista che ha pubblicato un comunicato sui social. LEGGI ANCHE: –‘La mia vita d’inferno con Mia Martini’: dolorosa confessione di Loredana Bertè sull’amara infanzia https://www.instagram.com/p/CRZbXsQFKDm/L’intervento arriva a ridosso della prima data del tour estivo di Loredana, che per questo è stata posticipata dal 23 luglio al 13 agosto. Le altre date del tour invece sono rimaste invariate. L’entourage della cantante ha ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 luglio 2021)dovrà sottoporsi a un: a dare l’annuncio è stato lo staff dell’artista che ha pubblicato un comunicato sui social. LEGGI ANCHE: –‘La mia vita d’inferno con Mia Martini’: dolorosa confessione disull’amara infanzia https://www.instagram.com/p/CRZbXsQFKDm/L’arriva a ridosso della prima data del tour estivo di, che per questo è stata posticipata dal 23 luglio al 13 agosto. Le altre date del tour invece sono rimaste invariate. L’entourage dellaha ...

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Bertè rimanda il tour: prima dovrà operarsi La data del Figlia di... Summer Tour del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD) stata spostata al 13 agosto 2021. Loredana Bert ha dovuto rimandare il suo Figlia di... Summer Tour per problemi di ...

Orietta Berti nuovo coach a The Voice Senior 2, ecco chi sostituirà Confermato il resto del cast con Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè e Antonella Clerici alla conduzione. Si parte il 19 novembre 2021. La rinascita di Orietta Berti Orietta Berti è il nome nuovo per la seconda edizione di The Voice Senior. L'...

La data del Figlia di... Summer Tour del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD) stata spostata al 13 agosto 2021.Bert ha dovuto rimandare il suo Figlia di... Summer Tour per problemi di ...