Fa finta di essere malata di cancro e con le donazioni raccolte va a Disneyland

(Di sabato 17 luglio 2021) Ha fatto credere di avere unterminale al marito, ai figli, agli amici e colleghi. E proprio questi ultimi hanno raccolto oltre 10mila euro per regalarle un viaggio in prima classe a...

Advertising

emilysnora : @snjegurochka Il mads che sputtana i colleghi alle con che fanno finta di essere pudici ?? - fearlessxlueh : sto piangendo per un cane che si sdraia facendo finta di essere sparato okay - _ssweg_ : @flamikaelson allora fai finta di essere dalla mia parte - globalistIT : - groucha_marx : @SilviaTg7 @luisebach @MauraSerena1 @GenderDissident @Radfem_Italia @PerSpesso Fingere = fare finta che. Uomo però… -

Ultime Notizie dalla rete : finta essere

Globalist.it

Ha fatto credere di avere un cancro terminale al marito, ai figli, agli amici e colleghi. E proprio questi ultimi hanno raccolto oltre 10mila euro per regalarle un viaggio in prima classe a Disneyland ......Verstappen (che ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna senza mai...E' tutto costruito per creare spettacolo, show, caciara, chiamatelo un po' come vi pare! Un'...La Sprint Race appena conclusasi a Silverstone, con la “vittoria” di Max Verstappen (che ha conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna senza mai essere il più veloce sulla ...Ha fatto credere di avere un cancro terminale al marito, ai figli, agli amici e colleghi. E proprio questi ultimi hanno raccolto oltre 10mila euro: lei si chiama Stephanie Hunter ...