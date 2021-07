Maltempo Italia, le previsioni di Giugliacci (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà un weekend all’insegna del tempo instabile quello del 16-18 luglio a causa di un Ciclone Atlantico colmo di aria fresca e piuttosto temporalesca che insisterà sull’Italia per tutto il fine settimana portando con sé temporali e un abbassamento delle temperature che scenderanno ovunque sotto i 30 gradi. Per assistere a un miglioramento bisognerà attendere la prossima settimana con una nuova ondata di caldo africano che investirà il Paese. Sarà un weekend all'insegna del tempo instabile quello in arrivo. Grandine e temporali saranno possibili su quasi tutto il Paese a causa del ciclone atlantico che porterà aria fresca per tutto il weekend. Sono queste le ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà un weekend all’insegna del tempo instabile quello del 16-18 luglio a causa di un Ciclone Atlantico colmo di aria fresca e piuttosto temporalesca che insisterà sull’per tutto il fine settimana portando con sé temporali e un abbassamento delle temperature che scenderanno ovunque sotto i 30 gradi. Per assistere a un miglioramento bisognerà attendere la prossima settimana con una nuova ondata di caldo africano che investirà il Paese. Sarà un weekend all'insegna del tempo instabile quello in arrivo. Grandine e temporali saranno possibili su quasi tutto il Paese a causa del ciclone atlantico che porterà aria fresca per tutto il weekend. Sono queste le ...

