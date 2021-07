Rembrandt | la luce e la “pittura di tenebra” nel dopo Caravaggio

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Scegliete un solo maestro. La Natura.” E’ Rembrant a parlare pittore olandese dal nome complicatissimo, Harmenszoon van Rijn, vissuto dal 1606 al 1669 e nato proprio oggi 15 giungo a Leida. Ottavo dei nove figli di un mugnaio di umili origini – tematica che ha sempre trovato posto nella sua produzione pittorica – ma che può iscrivere il giovane rampollo all’Università della città natale. Anon piace e decide di provare l’apprendistato presso la bottega di Jacob van Swanenburch, per poi trasferirsi ad Amsterdam da Pieter Lastman. Dal successo pittorico al dissesto economico Come artista indipendente predilige i soggetti biblici, religiosi e mitologici, ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rembrandt luce

Velvet Mag

La superba qualità e il clima pervaso di mistero del piccolo Autoritratto , in cui cogliere l'assoluto dominio della, primizia della maturità di, è parso il modo migliore per accendere ...e il Figliol prodigo, l'ultimo Botticelli e Girolamo Savonarola, l'ultimo Tiziano e la Pietà, Caravaggio e la sua, Cimabue e Giotto, Giotto ed Enrico Scrovegni, Benedetto Antelami e il ...Bergamo - Nessun altro artista ha indagato il proprio volto come Rembrandt. Il maestro olandese ci ha lasciato più di 40 autoritratti dipinti, almeno 12 disegni e 30 incisioni: opere non commissionate ...Così è stato quando il piccolo autoritratto ha condotto il mio pensiero non verso i suoi colleghi olandesi, e nemmeno verso quel Caravaggio con il quale, per la vita tormentata e la regia della luce, ...