Ddl Zan, Cirinnà (Pd) in Aula: “Inaudito aver dovuto votare per l’incardinamento, sbloccato anche grazie agli influencer che tanti temono” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La Commissione Giustizia ha ostacolato attraverso l’operato del presidente (il leghista Andrea Ostellari ndr) il lavoro sul ddl Zan. aver dovuto votare l’incardinamento, è una cosa inaudita”. Così la senatrice dem Monica Cirinnà intervenendo al Senato durante la discussione sul ddl Zan. Un incardinamento, ha continuato che si “è sbloccato quando quegli influncer che tanti blandiscono, e secondo me temono, hanno alzato il tiro”. La senatrice ha ribadito il carattere del testo contro l’omotransfobia: “Dopo tanta, troppa disinformazione, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La Commissione Giustizia ha ostacolato attrso l’operato del presidente (il leghista Andrea Ostellari ndr) il lavoro sul ddl Zan., è una cosa inaudita”. Così la senatrice dem Monicaintervenendo al Senato durante la discussione sul ddl Zan. Un incardinamento, ha continuato che si “èquando quegli influncer cheblandiscono, e secondo me, hanno alzato il tiro”. La senatrice ha ribadito il carattere del testo contro l’omotransfobia: “Dopo tanta, troppa disinformazione, è ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - thezurbi : RT @Marco_V_82: Avessi sentito un'argomentazione UNA valida contro il DDL Zan. Ma non una, mezza! Chiedo a chi è contrario: cosa vi toglier… - Daniela192601 : RT @OMeneghino: Ddl Zan, madri infuriate a Sesto: “Le maestre hanno detto a mio figlio che non è un maschio” -