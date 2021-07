Italia, Spinazzola: «Sarò a Londra, mi sbraccerò anche con le stampelle» (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardo Spinazzola parla in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: le parole del terzino che carica i compagni Leonardo Spinazzola paga un conto salatissimo con la sfortuna ma non si perde d’animo: sarà a Londra con l’Italia nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue parole al TG1. FINALE – «Domani Sarò a Londra con i compagni. Un’emozione immensa. Mi hanno regalato una serata incredibile. Siamo grandi e sono entrato nei loro cuori, siamo una famiglia. Sarà una partita molto dura. Loro hanno giocatori fortissimi. Giochiamo nel loro stadio. A ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardoparla in vista della finale di Euro 2020 trae Inghilterra: le parole del terzino che carica i compagni Leonardopaga un conto salatissimo con la sfortuna ma non si perde d’animo: sarà acon l’nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue parole al TG1. FINALE – «Domanicon i compagni. Un’emozione immensa. Mi hanno regalato una serata incredibile. Siamo grandi e sono entrato nei loro cuori, siamo una famiglia. Sarà una partita molto dura. Loro hanno giocatori fortissimi. Giochiamo nel loro stadio. A ...

