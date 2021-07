Europei: 6.400 biglietti a italiani per semifinale Wembley (Di domenica 4 luglio 2021) Sono poco più di seimila i biglietti che la Uefa ha destinato ai tifosi italiani, per la semifinale di martedì contro la Spagna. A causa delle perduranti restrizioni ai collegamenti internazionali, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Sono poco più di seimila iche la Uefa ha destinato ai tifosi, per ladi martedì contro la Spagna. A causa delle perduranti restrizioni ai collegamenti internazionali, ...

