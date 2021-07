Choc a Roma: ritrovato un cadavere sulla banchina del Tevere (Di domenica 4 luglio 2021) Choc a Roma dove, pochi minuti fa, è stato trovato un uomo senza vita sulla banchina del lungoTevere Michelangelo, all’altezza di Ponte Margherita. Dalle prime informazioni si tratta di cittadino di nazionalità italiana di circa 80 anni. Non si esclude possa essersi gettato volontariamente, ma sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto. Il Ponte Margherita, direzione piazza della Libertà, è stato chiuso per agevolare i mezzi di soccorso. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT e del I Gruppo Trevi. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021)dove, pochi minuti fa, è stato trovato un uomo senza vitadel lungoMichelangelo, all’altezza di Ponte Margherita. Dalle prime informazioni si tratta di cittadino di nazionalità italiana di circa 80 anni. Non si esclude possa essersi gettato volontariamente, ma sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto. Il Ponte Margherita, direzione piazza della Libertà, è stato chiuso per agevolare i mezzi di soccorso. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale diCapitale del GPIT e del I Gruppo Trevi. su Il ...

