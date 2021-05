Nuoto, Europei 2021 oggi: orari 18 maggio, tv, programma, italiani in gara (Di martedì 18 maggio 2021) oggi, martedì 18 maggio, andrà in scena la seconda giornata degli Europei 2021 di Nuoto in corsia a Budapest (Ungheria). La Duna Arena sarà teatro di grandi di sfide e ci si augura che gli azzurri sappiano regalarci qualcosa di speciale. LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l’oro negli 800 sl. Presenti Paltrinieri e Pilato! Si comincia alle 10.00 con le batterie dei 100 stile libero con Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo in lizza per due posti per la semifinale del pomeriggio. Stesso discorso per le batterie successive dei 100 rana donne dove Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato dovranno tirare fin dal mattino visto che i posti per nazione saranno due nel penultimo atto. A seguire ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021), martedì 18, andrà in scena la seconda giornata deglidiin corsia a Budapest (Ungheria). La Duna Arena sarà teatro di grandi di sfide e ci si augura che gli azzurri sappiano regalarci qualcosa di speciale. LIVEin DIRETTA: Quadarella per l’oro negli 800 sl. Presenti Paltrinieri e Pilato! Si comincia alle 10.00 con le batterie dei 100 stile libero con Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo in lizza per due posti per la semifinale del pomeriggio. Stesso discorso per le batterie successive dei 100 rana donne dove Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato dovranno tirare fin dal mattino visto che i posti per nazione saranno due nel penultimo atto. A seguire ...

