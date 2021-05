Green Pass: come cambia la certificazione verde Covid - 19 per viaggi e matrimoni (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre vara l'obbligatorietà per partecipare a nozze e banchetti, il governo studia un nuovo schema di parametri di validità e di durata per i certificati verdi. Si pensa di allungarli a dodici mesi ... Leggi su today (Di martedì 18 maggio 2021) Mentre vara l'obbligatorietà per partecipare a nozze e banchetti, il governo studia un nuovo schema di parametri di validità e di durata per i certificati verdi. Si pensa di allungarli a dodici mesi ...

Advertising

ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - Agenzia_Ansa : Il 5 giugno test in discoteca, in 2000 a Gallipoli con il green pass #ANSA - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - infoitinterno : Green Pass: come cambia la certificazione verde Covid-19 per viaggi e matrimoni - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? Bar, ristoranti, palestre, piscine, matrimoni (con green pass): tutte le date del nuovo decreto -