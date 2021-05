Energie rinnovabili, preziose alleate per combattere i cambiamenti climatici (Di martedì 18 maggio 2021) Affrontare il tema degli iter autorizzativi che possono durare più di cinque anni, sia per realizzare un nuovo impianto eolico che per rifarne uno vecchio e delle procedure complesse che rischiano di creare colli di bottiglia e vanificare investimenti milionari, sembra essere uno dei nodi cruciali del processo di transizione energetica, indispensabile se vogliamo raggiungere gli obiettivi di abbattimento della CO2 programmati in Europa. Questo è uno degli argomenti emersi nella tre giorni di webinar organizzata da noi di Marevivo con il coinvolgimento di rappresentanti di istituzioni, imprese, ricerca, finanza e società civile, uniti dalla consapevolezza che quella ambientale non è una sfida che si può vincere da soli, e che il passaggio a un’energia 100% rinnovabile non deve essere una scelta auspicabile, ma l’unica possibile. “Il Vento nel Futuro”, “Il Sole e il Futuro” e “l’Onda ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Affrontare il tema degli iter autorizzativi che possono durare più di cinque anni, sia per realizzare un nuovo impianto eolico che per rifarne uno vecchio e delle procedure complesse che rischiano di creare colli di bottiglia e vanificare investimenti milionari, sembra essere uno dei nodi cruciali del processo di transizione energetica, indispensabile se vogliamo raggiungere gli obiettivi di abbattimento della CO2 programmati in Europa. Questo è uno degli argomenti emersi nella tre giorni di webinar organizzata da noi di Marevivo con il coinvolgimento di rappresentanti di istituzioni, imprese, ricerca, finanza e società civile, uniti dalla consapevolezza che quella ambientale non è una sfida che si può vincere da soli, e che il passaggio a un’energia 100% rinnovabile non deve essere una scelta auspicabile, ma l’unica possibile. “Il Vento nel Futuro”, “Il Sole e il Futuro” e “l’Onda ...

