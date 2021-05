Calciomercato Atalanta | una big inglese punta Malinovskyi | la situazione

(Di martedì 18 maggio 2021): una big della Premier League avrebbe messo gli occhi su RuslanRuslansi è conquistato un posto nell’undici titolare dell’, regalando prestazioni e giocate da paura. Prestazioni che non sarebbero rimaste inosservate dalle big del calcio europeo, su tutti un top club di Premier League. Come riportato dal Sun, infatti, sul bombardiere ucraino ci sarebbero i riflettori del Chelsea. Thomas Tuchel avrebbe esplicitamente fatto il nome diper la prossima sessione di mercato, inserendolo tra i suoi obiettivi primari. L’valuterebbe il trequartista circa 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... più l'allenatore, della 37a giornata , secondo i voti degli inviati di.com . SIRIGU (... RADOVANOVIC (Genoa) 4,5 Barcolla di fronte all'irruenza e alla velocità dell'attacco dell'. ...L'obiettivo è conquistarla con il Milan domenica sera nella sfida contro l'Zlatan Ibrahimovic ha ricordato che la qualificazione Champions è ancora nelle mani del Milan. In città è rimasto anche Mr. Elliott ...Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono in scadenza di contratto. Per entrambi sarà decisiva la qualificazione o meno in Champions League ...