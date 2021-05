(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “I dati del rapporto Confcommercio-Censis sull'impatto della pandemia devono far riflettere. Nel 2020, a causa della crisi e dell'incertezza provocati dal, abbiamo avuto un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa, con un aumento del risparmio di 82 miliardi. Il 20% degli italiani ha già deciso che non andrà in vacanza quest'estate e quasi la metà delle famiglie (il 47,4%) non ha ancora deciso cosà farà. Servono decisioni coraggiose, da subito, per aiutare la nostra economia. Nel pomeriggio si riunirà la cabina di regia del governo: Forza Italia chiede che ilvenga spostato almenoore 24 e che si proceda con le riaperture per tutti i settori ancora ai box. Facciamo tornare il”. Lo afferma Roberto, capogruppo ...

TV7Benevento : Covid: Occhiuto, 'coprifuoco alle 24, Paese torni a correre'... - salernonotizie : Covid, Occhiuto: dati migliorano, cabina regia per riaprire

Anche per Roberto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "nell'ultima ...il numero dei vaccinati aumenta di giorno in giorno e i primi studi sugli effetti del siero anti -...... per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime per ilin Italia in 24 ore che ... lo ribadisce il capogruppo di Forza Italia alla Camera Roberto, il centrodestra continua a ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “I dati del rapporto Confcommercio-Censis sull’impatto della pandemia devono far riflettere. Nel 2020, a causa della crisi e dell’incertezza provocati dal Covid, abbiamo av ...Sono queste alcune delle misure su cui discuterà la cabina di regia in programma per oggi. Ma la Cabina di regia potrebbe dare l’ok anche alla riapertura anticipata a maggio dei ristoranti al chiuso.