Fiamme vicino ad alcune case di Olbia, domate dall'elicottero (Di domenica 16 maggio 2021) Olbia – Incendio di probabile origine dolosa poco dopo le ore 17 oggi a Olbia, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio, ha rischiato di mettere in pericolo le abitazioni circostanti, già invase dal fumo. Il pronto intervento dell'elicottero del corpo forestale, giunto tempestivamente dalla Base Limbara e coordinato a terra dal commissario Simonetta Brigaglia, ha risolto con 10 lanci una situazione che si stava evolvendo pericolosamente. Con l'ausilio di due squadre dei vigili del fuoco, della pattuglia del corpo forestale di Olbia, della protezione civile e dei carabinieri, l'incendio è stato spento e bonificato in poco meno di tre quarti d'ora. L'area interessata è grande circa 1000 metri quadri.

Incendi: fiamme vicino a case Olbia, domate da elicottero Incendio di probabile origine dolosa poco dopo le 17 a Olbia, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio,

