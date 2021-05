Francesca Fioretti: «Il colore del dolore è cambiato nel tempo» (Di sabato 15 maggio 2021) Sono trascorsi tre anni dalla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso all’improvviso mentre si trovava in ritiro con la squadra a Udine, ma solo ora la compagna Francesca Fioretti sente di poterne parlare, così come ha fatto in un libro di recente pubblicazione. Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) Sono trascorsi tre anni dalla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso all’improvviso mentre si trovava in ritiro con la squadra a Udine, ma solo ora la compagna Francesca Fioretti sente di poterne parlare, così come ha fatto in un libro di recente pubblicazione.

