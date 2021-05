Victoria De Angelis: “Io come Kim Gordon” (Di venerdì 14 maggio 2021) Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, si racconta in un’intervista rilasciata al magazine Elle. Chi è Victoria De Angelis? Victoria De Angelis è una 21enne che rifiuta le etichette e ama il rock. Nel corso della sua intervista, la giovanissima bassista parla del passato e dell’imminente presente. L’Eurovision Song Contest è alle porte, mancano ormai 4 giorni, e l’adrenalina sale. I Måneskin sono carichi e pronti a salire su quello che, per tre magiche serate, sarà il palco più importante del mondo. Nonostante gli impegni, Victoria trova il tempo di fermarsi un minuto, raccontarsi e lanciare un messaggio: “Le etichette ci fanno sentire sbagliati”. È questo, in sintesi, il punto focale intorno al quale ruota l’intervista dell’energica e carismatica ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021)De, bassista dei Måneskin, si racconta in un’intervista rilasciata al magazine Elle. Chi èDeDeè una 21enne che rifiuta le etichette e ama il rock. Nel corso della sua intervista, la giovanissima bassista parla del passato e dell’imminente presente. L’Eurovision Song Contest è alle porte, mancano ormai 4 giorni, e l’adrenalina sale. I Måneskin sono carichi e pronti a salire su quello che, per tre magiche serate, sarà il palco più importante del mondo. Nonostante gli impegni,trova il tempo di fermarsi un minuto, raccontarsi e lanciare un messaggio: “Le etichette ci fanno sentire sbagliati”. È questo, in sintesi, il punto focale intorno al quale ruota l’intervista dell’energica e carismatica ...

